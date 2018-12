Quotidien, deuxième partie du 3 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 03 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Franck Dubosc, de retour sur scène et également première personnalité à avoir apporté son soutien aux gilets jaunes. Le week-end de mobilisation des gilets jaunes a été marqué par de violents affrontements avec les forces de l’ordre. Paul Larrouturou était sur place, au cœur des manifestations. Il raconte. Ils sont l’autre front de contestation : les lycéens se sont mobilisés ce lundi pour bloquer leur établissement et faire entendre leurs voix. Dans toute la France, une centaine de lycée a été bloqué dès les premières heures ce matin. À Aubervilliers, les choses ont rapidement dégénérées. Comment se sent-on quand on a 50 ans ? Plus vraiment jeune, mais pas vraiment vieux non plus, le cul entre deux chaises, « fifty-fifty », quoi. Pour son nouveau spectacle, Franck Dubosc s’est intéressé à la question de cet entre-deux dont il a pris le parti de rire. On en parle avec Franck Dubosc sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous parle du défilé Victoria’s Secret, le Morning Glory de Laurent Macabies décrypte le discours du gouvernement et des LREM après les manifestations violentes des gilets jaunes samedi, Etienne Carbonnier nous raconte l’art du bodybuilding et Alex Ramires s’amuse avec les publicités pour jouets de Noël.