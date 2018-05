Quotidien, deuxième partie du 3 mai 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 3 mai. Au programme, Yann Barthès reçoit un monument de la chanson française, l’icône rock et disco Sheila. Côté reportages, Baptiste des Monstiers a pu interviewé deux black blocs qui ont participés aux débordements du 1er mai à Paris, Azzeddine Ahmed-Chaouch est en Nouvelle-Calédonie où il suit Emmanuel Macron et Paul Larrouturou a suivi, depuis le Cher, l’opération « Matignon délocalisé » d’Édouard Philippe Elle est un véritable monument de la chanson française, une icône des yéyés qui a imposé sa marque et sa voix dans l’univers musical français. Après 55 ans de carrière, Sheila n’a aucune intention de laisser tomber le micro et reviendra très bientôt avec un nouvel album, plein de collaborations prometteuses. Sheila est sur le plateau de Quotidien pour parler de son parcours et de ses projets. Et toujours, on retrouve le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver qui s’intéresse aujourd’hui à l’avenir d’Europe 1 et au nouveau petit surnom d’Emmanuel Macron en Australie, le Morning Glory de Laurent Macabiès et la grosse gêne de Marine Le Pen, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier sur la course de vélo du clergé et le Petit Q de Willy Papa spécial Sheila. Sans oublier la chronique de Jonathan Lambert et le Flash Club.