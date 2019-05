Quotidien, deuxième partie du 3 mai 2019 avec Martine Laroche-Joubert et Bigflo et Oli

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 3 mai. On parle d’Emmanuel Macron piégé par un canular russe avec Paul Larrouturou et du « Mea Culpa » de Christophe Castaner avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthes reçoit la grand reporte Martine Laroche-Joubert pour la sortie de ses mémoires et les chanteurs Bigflo et Oli. Le président français piégé par un faux appel venu de Russie ? L’idée semble peu probable et pourtant. Emmanuel Macron a été dupé par un appel provenant faussement du nouveau président Ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il s’agissait en réalité d’une farce tendue par deux humoristes russes. On en parle avec Paul Larrouturou. Face à la polémique, Christophe Castaner a dû revenir sur ses propos. Le ministre de l’Intérieur, qui parlait « d’attaque » de l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière a fait marche arrière ce vendredi. Il regrette l’utilisation du mot « attaque » mais continue à parler d’une intrusion violente au sein de l’établissement de santé. Baptiste des Monstiers se trouvait sur place au moment des faits, avec Baptiste Bril et Manu Ponty, ils ont pu filmer les événements de l’intérieur. Martine Laroche-Joubert a risqué sa vie pendant trois décénnies pour nous raconter ce qu’il se passe sur les fronts de guerre à travers le monde. En Libye, en Syrie, en ex-Yougoslavie, dans le Golfe, en URSS ou en Afrique, la grand reporter de France 2 a été partout, sur les terrains les plus hostiles, pour raconter la réalité des combats, des révolutions, des massacres parfois. Elle a décidé de raconter sa vie dans ses mémoires. Martine Laroche-Joubert est sur le plateau de Quotidien pour nous raconter sa vie de « femme au front ». Ils ont bien grandi depuis leurs premiers titres. Ils ont acquis leurs lettres de noblesse en remportant 4 Victoires de la Musique. Ils cartonnent avec leur dernier album, « La vie de rêve » et leur tournée s’annonce déjà comme un carton national. Bigflo et Oli sont sur la scène de Quotidien et en interview. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume pour nous l’actualité de la semaine sans bruit, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin affrontent la déroute du PSG.