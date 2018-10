Quotidien, deuxième partie du 3 octobre 2018

Retrouvez le replay de la deuxième partie de Quotidien du 3 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Omar Sy, venu présenter son dernier film « Le flic de Belleville » et la capitaine de police Agnès Naudin qui publie « Affaires de famille ». Avant toute chose, on retrouve Paul Larrouturou au Salon de l’auto après la visite d’Emmanuel Macron. Omar Sy est de retour au cinéma. Dans « Le flic de Belleville », l’acteur incarne le rôle d’un flic français envoyé dans les services de police de Miami, sans arme, sans rôle, mais pas sans idées pour retrouver l’assassin de son coéquipier. Omar Sy est sur le plateau de Quotidien pour nous présenter cette comédie franco-française loufoque. Agnès Naudin est policière, elle travaille depuis deux ans à la brigade des affaires familiales en banlieue parisienne. Elle publie un livre, « Affaires de famille », dans lequel elle raconte son quotidien, ses enquêtes et les problèmes que racontent les dizaines de familles qu’elle rencontre tous les jours. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Kanye West et de son soutien renouvelé à Donald Trump, Laurent Macabiès nous décrypte les réactions à la démission de Gérard Collomb dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle de son nouveau sport préféré : la Fashion Week. Et puisque c’est mercredi et qu’on est en pleine Fashion Week, Nora Hamzawi répond à toutes les questions que vous vous posez sur le vocabulaire de la mode.