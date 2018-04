Quotidien, deuxième partie du 30 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 30 avril. Au programme : en plateau, Yann Barthès reçoit François Damiens pour son tout premier film en tant que réalisateur, "Mon ket", le rappeur québécois Loud est sur scène et en interview et la surfeuse française Justine Dupont nous parle de son sport. Côté reportage, on part à Nice et à Sydney avec Valentine Oberti et Azzeddine Ahmed-Chaouch et on retrouve toujours le Morning Glory, le 20h Médias, le Petit Q, Eric et Quentin et la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier. Après son voyage officiel aux États-Unis, Emmanuel Macron sera cette semaine dans le Pacifique. Il passera deux jours en Australie où il doit signer plusieurs partenariats commerciaux avant de s’envoler pour la Nouvelle-Calédonie voisine pour rencontrer les responsables indépendantistes. Azzeddine Ahmed-Chaouch est sur place, il débriefe pour Quotidien les enjeux de cette visite. Valentine Oberti est quant à elle à Nice, où se tiendra mardi 1er mai une grande réunion du Mouvement Europe des nations et des libertés. Marine Le Pen y tiendra un meeting, en espérant pouvoir conclure de nouvelles alliances avec d’autres partis populistes européens en vue des prochaines élections de 2019. En plateau, Yann Barthès reçoit François Damiens pour son film "Mon ket", entièrement réalisé en caméra cachée. En plateau également, la surfeuse française Justine Dupont et le rappeur québécois Loud, en live et en interview. On retrouve aussi le 20h Médias de Lilia Hassaine et Julien Bellver qui s’intéresse aujourd’hui à la fin de l’émission Thé ou Café sur France 2 et à l’absence remarquée de Donald Trump au traditionnel dîner des correspondants de la Maison Blanche. Et comme toujours, le Morning Glory de Laurent Macabiès, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier qui débriefe la draft de la NFL, le sketch d’Eric et Quentin sur l’agence de voyage Macron et le Petit Q de Willy Papa. Enfin, lundi oblige, Vincent Dedienne nous fait sa revue de presse de la semaine.