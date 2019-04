Quotidien, deuxième partie du 30 avril 2019 avec Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Guillaume Canet et François Cluzet

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 avril. On parle du groupuscule d’extrême-droite Génération Identitaire, dans le viseur du gouvernement avec Baptiste des Monstiers et de la députée Agnès Thill avec Paul Larrouturou. En plateau, Yann Barthes reçoit une partie du casting de « Nous finirons ensemble », la suite du culte « Les petits mouchoirs » : Marion Cotillard, Guillaume Canet, Gilles Lellouche et François Cluzet. Le gouvernement lance une vaste opération contre les associations d’extrême-droite. Après la dissolution de sept groupes pour incitation à la haine, il a décidé de s’attaquer à Génération Identitaire. C’est ce groupe militant qui avait tenté de bloquer les migrants à la frontière italienne, eux encore qui avaient déployé une banderole anti-immigration sur le bâtiment de la CAF de Seine-Saint-Denis. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Remarques homophobes, prises de paroles controversées, … La députée LREM Agnès Thill ne fait pas l’unanimité dans son parti. Après plusieurs rappels à l’ordre restés sans effet, plusieurs députés de la majorité menacent de quitter le parti si Agnès Thill n’est pas définitivement exclue. On en parle avec Paul Larrouturou. Neuf ans après le carton des « Petits Mouchoirs », Guillaume Canet et sa bande reviennent pour clore l’histoire. Dans « Nous finirons ensemble », le casting originel est réuni : Marion Cotillard, Gilles Lellouche, François Cluzet, Benoît Magimel, Laurent Lafitte, Pascale Arbillot. Ils reviennent au Cap Ferret pour raconter la suite de cette bande de potes, vingt ans plus tard. Marion Cotillard, Gilles Lellouche, François Cluzet et le réalisateur Guillaume Canet sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à l’avant-première de « Nous finirons ensemble », Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous emmène au championnat de Scrabble et Alison Wheeler nous présente la Karma Watch dans son Téléshopping.