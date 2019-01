Quotidien, deuxième partie du 30 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 30 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Raphaël Enthoven pour « Nouvelles morales provisoires » et la nouvelle joueuse du PSG, Nadia Nadim. Flot incessant d’homophobie, de racisme, de xénophobie, de sexisme, le site « Démocratie participative » est une référence pour la fachosphère. Face à des contenus toujours plus choquants et contrevenants à la loi, la justice a décidé la fermeture définitive du site le 27 novembre dernier. Quelques semaines plus tard, pourtant, le site a de nouveau fait surface. Et il pourrait être très compliqué de le faire fermer définitivement. L’essayiste Raphaël Enthoven publie « Nouvelles morales provisoires », suite d’un précédent ouvrage « Morales provisoires », recueil de chroniques pour utiliser la philosophie pour décrypter les instants du quotidien. Raphaël Enthoven est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Nadia Nadim est la nouvelle recrue de l’équipe féminine du Paris Saint Germain. La footballeuse danoise intègre le club parisien cette saison, après une année passée à Manchester. Née en Afghanistan, Nadia Nadim est arrivée au Danemark à l’âge de douze ans, après avoir fui avec sa famille le régime des Talibans qui ont exécuté son père, général de l’armée nationale du pays. Nadia Nadim est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa fait le tour des avant-premières de la semaine, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous parle thé dansant et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur les débats.