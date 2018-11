Quotidien, deuxième partie du 30 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 30 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Frederic Lopez pour sa dernière de « Rendez-vous en terre inconnue » et le champion du monde de lucha libre, Cassandro The Exotico. François Ruffin, comme Jean-Luc Mélenchon, est Insoumis, député de la République et Youtubeur. Et pour la première fois, sa cote de popularité de François Ruffin dépasse même de celle de Jean-Luc Mélenchon, qui paie encore le prix de ses récents accès de colère. On en parle avec Paul Larrouturou. Après 14 ans de voyages au bout du monde, accompagné de personnalité, Frederic Lopez a décidé de mettre un terme à son émission culte, « Rendez-vous en Terre inconnue ». On en parle avec lui sur le plateau de Quotidien. Il est le héros d’un documentaire présenté à Cannes cette année, mais il est surtout une légende de la lucha libre, la boxe mexicaine. Cassandro The Exotico, champion du monde de la discipline, est sur le plateau de Quotidien. Pour son dernier Morning Glory de la semaine, Laurent Macabiès nous présente la député championne de l’indignité, Jenna Castetbon nous résume l’actualité sans bruit et les Parisiens nous racontent leur semaine.