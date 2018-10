Quotidien, deuxième partie du 30 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 30 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Stéphane Bern pour la parution du 8ème volume de « Secrets d’Histoire » et le directeur général de la WWF, Pascal Canfin. On part d’abord au Brésil, retrouver Baptiste des Monstiers à Rio deux jours après l’élection de Jair Bolsonaro à la tête du pays. Il a rencontré les premières cibles du nouveau président : les femmes et la communauté LGBT, pour recueillir leurs impressions après ce scrutin. S’il est devenu le Monsieur Patrimoine de l’Élysée, Stéphane Bern n’en n’a pas oublié l’Histoire. Il publie le huitième volume de sa collection « Secrets d’Histoire », aux éditions Albin Michel. Stéphane Bern est sur le plateau de Quotidien pour en parler. C’est le chiffre qui inquiète les spécialistes, et qui devrait inquiéter la planète entière : 60% des animaux sauvages ont disparu de la surface de la terre en 44 ans. On en parle avec l’homme qui a révélé cette information, le directeur général de la WWF, Pascal Canfin. Pour son Petit Q, Willy Papa a assisté au concert du groupe phénomène de la K-Pop, BTS. Laurent Macabiès débriefe les matinales du jour dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous emmène au championnat du monde de bûcheronnage et Alison Wheeler présente son téléshopping spécial Halloween.