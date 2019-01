Quotidien, deuxième partie du 31 janvier 2019 avec Soprano et les pompiers Gabriel Plus, Malik Berrahou et Laura Manzoni

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 31 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Gabriel Plus ainsi que trois jeunes pompiers pour parler de leur métier et le chanteur Soprano, membre du jury de The Voice. Ce jeudi, Mediapart dévoile plusieurs enregistrements accablants de l’ancien conseiller/garde du corps d’Emmanuel Macron. Des enregistrements qui en disent long sur la personnalité d’Alexandre Benalla, mais également sur ses rapports avec Emmanuel Macron ou la Russie. On en parle avec Paul Larrouturou. La question peut paraître un peu enfantine, mais en vrai : est-ce qu’on a le droit d’insulter le président de la République, ici, en France ? Valentine Oberti répond à cette question. Après le drame de la rue de Trévise qui a conduit à la mort de deux pompiers en exercice, Quotidien a voulu rendre hommage aux soldats du feu qui risquent leur vie au quotidien. Gabriel Plus est lieutenant-colonel, Malik Berrahou est sapeur 1ère classe et Laura Manzoni est Adjudante. Ils sont tous les trois sur le plateau de Quotidien pour parler de leur métier et de leur engagement. L’émission The Voice revient le 9 février sur TF1. Pour sélectionner, coacher et former les futurs talents de demain, les jurés Jenifer, Mika, Julien Clerc et Soprano. C’est la première fois que le chanteur marseillais intègre l’équipe des jurés de la version adulte du programme, après avoir roulé sa bosse chez The Voice Kids. Soprano est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du délit de fuite de Gwyneth Paltrow, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier termine sa session « thé dansant » dans son Jeudi Transpi et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.