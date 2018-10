Quotidien, deuxième partie du 31 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 31 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’actrice Claire Foy pour la sortie du film « Millenium : ce qui ne me tue pas » et l’écrivain Jean-François Marmion pour le livre « Psychologie de la connerie ». Jean-Luc Mélenchon était en meeting à Lille mardi soir, quelques jours après la perquisition musclée de la police à son domicile ainsi qu’au siège de la France insoumise. Paul Larrouturou y était, il débriefe. Elle était sur le plateau de Quotidien il y a quelques semaines pour la sortie du film « First Man » avec Ryan Gosling, Claire Foy revient cette fois toute seule pour nous parler de « Millenium : ce qui ne me tue pas », nouveau volet de la saga. La connerie humaine, c’est quoi ? Est-ce qu’on peut lutter ? Est-ce que les gens deviennent plus cons ? Jean-François Marmion est journaliste et psychologue. Dans son livre « Psychologie de la connerie », il fait intervenir philosophes, sociologues, écrivains et psychologues pour essayer de cerner l’essence même de la connerie. Il est sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa s’intéresse à la rappeuse Cardi B qui a décidé de se mettre à l’ASMR, le Morning Glory revient sur les ventes d’armes françaises à l’Arabie saoudite et Etienne Carbonnier nous emmène à la Paris Games Week. Et puisqu’on est mercredi, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur le blues de l’automne.