Quotidien, deuxième partie du 4 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien. Au programme : Jean-Michel Aphatie et Ali Baddou. Et toujours, le débrief des matinales radio et télé avec le Morning Glory, le 20h Médias de Julien Bellver et Lilia Hassaine, les chroniques Canap’ et Transpi d’Étienne Carbonnier, le Petit Q de Willy Papa et les réponses de Nora Hamzawi. Deuxième jour de grève pour la SNCF et nouvelle journée de test pour le gouvernement. Dans les matinales radio et télé, les députés En Marche ne savaient plus vraiment où donner de la tête : brosser les usagers ou les cheminots dans le sens du poil ? Dilemme. Chez Les Républicains par contre, on a choisi, ce sera les usagers, appelés aussi « électeurs ». Et jour de grève oblige, les rédactions ont voulu aller filmer dans les gares. Sauf qu’on leur a fait savoir qu’ils n’avaient pas le droit. Vérité ou fake news ? Azzeddine Ahmed-Chaouch est allé vérifier sur place, gare Montparnasse et c’était effectivement un peu compliqué. En plateau ce mercredi soir : ils ont travaillés ensemble au Grand Journal, ils se partagent les politiques sur France Info et France Inter, Jean-Michel Aphatie et Ali Baddou sont dans Quotidien. Ils reviennent sur l’importance de Mai 68, leur meilleur souvenir télé ou encore la langue de bois des politiques. Et, surprise, on présente à Jean-Michel Aphatie son sosie fashion, Le Lutin en folie. Peut-être pourra-t-il lui donner quelques conseils pour booster l’originalité de son style. Et toujours, le 20h Médias de Lilia Hassaine avec au programme une fusillade au siège de Youtube et la télé-réalité japonaise qui cartonne dans le monde. Sans oublier les chroniques Canap’ et Transpi d’Étienne Carbonnier, avec forcément un retour sur le but magistral de Cristiano Ronaldo face à la Juventus Turin, le Petit Q de Willy Papa sur les fans de la chanteuse Dua Lipa et toutes les réponses aux questions que vous vous posez sur les vides-greniers et les brocantes, par Nora Hamzawi. En une saison, « Quotidien » est devenu LE rendez-vous d’info incontournable qui accueille les plus grandes stars et les personnalités qui font la Une ! Décryptage de l’actu avec les reportages de Martin Weill et les journalistes de la rédaction… La chronique sport décalée d’Etienne Carbonnier, les billets de Vincent Dedienne et de Jonathan Lambert, les réponses de Nora Hamzawi aux bouts de chou, les sketches d’Eric et Quentin, l’actualité people de Willy Papa… Retrouvez vos séquences cultes et plusieurs nouveautés dont l’analyse média du fait du jour par Julien Bellver. Témoignages exclusifs et invités exceptionnels, humour et impertinence… « Quotidien » de Yann Barthès est le grand journal télévisé de la nouvelle génération !