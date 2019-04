Quotidien, deuxième partie du 4 avril 2019 avec le fondateur et les plumes du Routard

Retrouvez l’intégralité du replay de Quotidien du 4 avril. On parle du dernier débat d’Emmanuel Macron en Corse avec Paul Larrouturou, de la possible légalisation de la MMA en France avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthes reçoit le fondateur du Routard Philippe Gloaguen et ses plumes fétiches Eléonore Friess, Amanda Keravel et Gavin’s Clemente Ruiz. Le Grand débat national, c’est fini ! Emmanuel Macron était ce jeudi en Corse pour son tout dernier débat avec des élus. Et l’ambiance y était plutôt tendue. Paul Larrouturou était sur place. La ministre des Sports Roxana Maracineanu l’a annoncé ce jeudi : elle envisage d’autoriser la pratique de la MMA en France. Jusque-là, ce sport de combat controversé pour sa grande violence, était strictement interdit dans le pays, ce qui n’a toutefois jamais empêché ses sportifs de le pratiquer en dehors des structures officielles. Depuis 1973, le Routard a accompagné des millions de Français en voyage aux quatre coins du globe. Le guide touristique, véritable bible pour les voyageurs, regorge de bonnes adresses, de sites incontournables, d’itinéraires cachés et d’astuces pour partir à l’aventure partout dans le monde, dans un esprit de partage et d’authenticité. Et son succès ne s’est jamais démenti. Ce jeudi, son fondateur Philippe Gloaguen et trois de ses principaux auteurs, Eléonore Friess, Amanda Keravel et Gavin’s Clemente Ruiz sont sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du phénomène After, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point NBA et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.