Quotidien, deuxième partie du 4 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 4 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le patron de Free, Xavier Niel ainsi que le créateur et le gagnant du concours Eloquentia, Stéphane de Freitas et Théotime d’Ornano. Faut-il rétablir l’ISF ? C’est l’une des mesures phares défendues par les gilets jaunes, alors qu’Emmanuel Macron a supprimé cet impôt sur les plus grandes fortunes au début de son quinquennat. On en parle avec Valentine Oberti. Le patron de Free a dévoilé ce mardi sa toute nouvelle Freebox Delta. Plus puissante, plus connectée, elle intègre la plateforme de vidéos Netflix, l’assistant vocal Alexa, un accès illimité à la presse, un lecteur de musique ou encore, forcément, une meilleure connexion. Xavier Niel est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Stéphane de Freitas est le créateur des concours « Eloquentia » qui récompensent l’habilité à parler en public. Cette année, le vainqueur du concours est Théotime d’Ornano. Stéphane de Freitas et lui sont sur le plateau de Quotidien pour nous parler charisme, art oratoire et éloquence. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la star virtuelle du Japon, Hatsune Miku, Laurent Macabiès débriefe le meilleur dîner de votre vie dans son Morning Glory, Etienne Carbonnier nous résume la cérémonie du Ballon d’or et Alison Wheeler nous fait son téléshopping de la semaine.