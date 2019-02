Quotidien, deuxième partie du 4 février 2019 avec Baptiste des Monstiers, Pierre Caillé, Saraï Suarez et l'équipe du film "Nicky Larson et le parfum de Cupidon"

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 4 février. En plateau, Yann Barthès reçoit la journaliste vénézuélienne Saraï Suarez, Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé reviennent sur leur arrestation et l’équipe du film « Nicky Larson », Philippe Lacheau, Tarek Boudali, Julien Arruti et Elodie Fontan. Emmanuel Macron poursuit sa tournée du « Grand débat national ». Ce lundi, il s’est rendu à Courcouronnes, dans l’Essonne. C’est la première fois que le chef de l’État se rend en banlieue parisienne, auprès de maires de villes dites « sensibles ». Paul Larrouturou était sur place. Baptiste des Monstiers et Pierre Caillé ont été arrêtés à Caracas, au Venezuela, alors qu’ils couvraient pour Quotidien la crise politique dans le pays. De retour en France, ils racontent leurs conditions de détention, mais surtout la situation sur place, la déroute du président Nicolas Maduro et la mobilisation des Vénézuéliens et Vénézuéliennes. Saraï Suarez est journaliste vénézuélienne. Comment voit-elle et vit-elle la situation dans son pays ? Elle est sur le plateau de Quotidien pour en parler, ainsi que des rapports entre le pouvoir vénézuélien et la presse. En adaptant « Nicky Larson » au cinéma, Philippe Lacheau s’attaque à un monument de l’animation japonaise, un dessin animé culte qui a marqué des générations entières. Avec ses compères Tarek Boudali, Julien Arruti et Elodie Fontan, ils donnent vie, sur grand écran, aux aventures du détective le plus barré de l’Histoire. Ils sont tous sur le plateau de Quotidien ce lundi soir. Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier fait un point Superbowl et Thomas VDB nous explique tout ce qu'il faut savoir sur le LBD.