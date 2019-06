Quotidien, deuxième partie du 4 juin 2019 avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson et Mathieu Gallet

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 4 juin. On parle des féminicides en France avec Baptiste des Monstiers et en plateau, Yann Barthes reçoit Mathieu Gallet pour la mise en ligne de son site de podcast et le casting de « Men in Black International », Chris Hemsworth et Tessa Thompson. 61. Elles sont 61 femmes à avoir succombé sous les coups de leur compagnon ou de leur ex-compagnon depuis le début de l’année 2019. Un bilan catastrophique en Europe. Ce week-end, le groupe féministe des Femen a mené une action coup de poing à Paris pour faire réagir l’opinion sur ces féminicides. On en parle avec Baptiste des Monstiers. Il y a une vie après Radio France. Débarqué de la présidence de la Maison Ronde en 2018 suite à sa condamnation pour délit de favoritisme, Mathieu Gallet s’est fait discret depuis. Il fait son retour ce printemps pour lancer sa plateforme de podcasts, Majelan. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Les Men in Black sont de retour sur grand écran et ils promettent déjà de faire du bruit. La « nouvelle génération » des hommes en noir est cette fois portée par un duo mixte : Chris Hemsworth et Tessa Thompson. Pour les agents H et M, la menace n’a jamais été aussi grande : une taupe a infiltré le MIB. Le film, porté par un casting 4 étoiles (Liam Neeson, Emma Thompson, Rebecca Ferguson,…) espère relancer la franchise Men in Black, laissée en l’état depuis l’iconique duo Will Smith-Tommy Lee Jones. Chris Hemsworth et Tessa Thompson viennent défendre les couleurs du MIB dans Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la chute du plus célèbre télévangéliste des États-Unis, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Alison Wheeler enquête sur la démission de Laurent Wauquiez et Étienne Carbonnier nous fait découvrir le cross-fit.