Quotidien, deuxième partie du 4 mai 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 4 mai. Au programme : Yann Barthès reçoit en plateau Ryan Reynolds et Josh Brolin pour le film "Deadpool 2" suivi de près par le chanteur Philippe Katerine. Côté reportage, on suit Azzeddine Ahmed-Chaouch à Ouvéa, en Nouvelle-Calédonie, où il suit le voyage du président de la République. Valentine Oberti et Paul Larrouturou ont enquêté à leur tour sur les dépenses de campagne d’Emmanuel Macron. Ils ont déniché des factures impressionnantes pour des sondages en tout genre – avant même sa démission de Bercy – et ont pu voir qu’il avait franchement abusé de Photoshop pour son affiche de campagne. Azzeddine Ahmed-Chaouch est en Nouvelle-Calédonie où il suit Emmanuel Macron. Samedi 5 mai, il assistera aux commémorations des 30 ans du massacre d’Ouvéa, une présence qui ne ravit pas vraiment tous les habitants. En plateau, Yann Barthès reçoit Ryan Reynolds et Josh Brolin pour la sortie du très attendu "Deadpool 2" et Philippe Katerine, premier supporter des Herbiers, en finale de la coupe de France. Et comme toujours, on retrouve le 20h Médias de Julien Bellver et Lilia Hassaine qui s’intéresse aujourd’hui aux gros succès des médias et aux sanctions de la semaine du CSA et le Morning Glory de Laurent Macabiès. Et aujourd’hui, comme c’est vendredi, on retrouve les Silences de Jenna Castetbon pour nous résumer l’actualité de la semaine en images mais sans bruit et la Fashion Hotline de Marc Beaugé.