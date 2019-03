Quotidien, deuxième partie du 4 mars 2019 avec Xavier Dolan, Amina Afaf Chaieb, Farid Alilat et Yasmina Khadra

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 4 mars. On continue notre grande page consacrée à l’Algérie avec le reportage d’Azzeddine Ahmed-Chaouch dans les manifestations parisiennes contre le cinquième mandat d’Abdelaziz Bouteflika et avec les invités de Yann Barthès en plateau, Amina Afaf Chaieb, Farid Alilat et Yasmina Khadra. On reçoit également le réalisateur Xavier Dolan pour son tout dernier film, « Ma vie avec John F. Donovan ». En France aussi, les Algériens et Algériennes vivant dans le pays se mobilisent pour réclamer un nouveau pouvoir à la tête de l’Algérie. Azzeddine Ahmed-Chaouch était place de la République, dimanche, dans le cortège des mobilisés. Abdelaziz Bouteflika est au pouvoir depuis 20 ans. Le président algérien, très diminué depuis un AVC, est quasi inexistant sur la scène internationale. Dans le pays même, on n’a pas vu le président depuis 2016. Pourtant, Abdelaziz Bouteflika a décidé de briguer un cinquième mandat. Les Algériens sont descendus en masse dans les rues pour protester contre cette nouvelle candidature, provoquant l’une des plus graves crises dans le pays. On en parle avec Amina Afaf Chaieb, Farid Alilat et Yasmina Khadra. Rendez-vous dans les salles de cinéma dès le 13 mars prochain pour découvrir « Ma vie avec John F. Donovan », le tout dernier film de Xavier Dolan. Un drame palpitant entre un jeune garçon, fan absolu de son idole, l’acteur John F. Donovan, avec qui il va nouer une correspondance pendant des années, perçant les secrets et les mystères de la vie d’une célébrité. Xavier Dolan est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Miss France en visite à Soissons, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait un point Fashion Week et Thomas VDB nous explique tout ce qu’on n’a pas compris sur les élections européennes.