Quotidien, deuxième partie du 4 octobre 2018

Retrouvez le replay de la deuxième partie de Quotidien du 4 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Nicolas Ghesquière, le styliste femme de la maison Louis Vuitton et le comportementaliste pour animaux Claude Beata. Avant toute chose, on part à Rio de Janeiro, au Brésil, pour retrouver Baptiste des Monstiers. Alors que les Brésiliens sont appelés aux urnes ce dimanche, il dresse le portrait de Jai Bolsonaro, le candidat de l’extrême-droit annoncé favori. Jean-Paul Gaultier, Thierry Mugler, Trussardi, Balenciaga : Nicolas Ghesquière s’est formé chez les plus grands. Aujourd’hui, à 47 ans, il n’a plus besoin de personne et est devenu le styliste phare de la maison Vuitton. Il habille désormais la femme Louis Vuitton depuis 2013. C’est lui qui a clôt la semaine de la Fashion Week de Paris, avec un défilé époustouflant au beau milieu du musée du Louvre. Nicolas Ghesquière est sur le plateau de Quotidien. Claude Beata est vétérinaire et psychologue pour animaux domestiques. Depuis des années, il étudie le comportement de nos amis à quatre pattes, à deux pâtes ou à nageoires. Il a étudié leur comportement, leur rapport à l’autre, à l’humain, à l’amour aussi et à la peur et la confiance. Claude Beata nous en parle sur le plateau de Quotidien. Pour son Morning Glory, Laurent Macabiès décrypte la nouvelle façon des LREM pour parler de la « crise politique » sans dire que c’en est une, Etienne Carbonnier nous parle d’une compétition de dog surfing et, puisqu’on est jeudi, Pablo Mira nous fait la revue de presse des haters de la semaine, qui étaient visiblement bien inspirés par la mort de Charles Aznavour et l’arrestation de Redoine Faïd.