Quotidien, deuxième partie du 5 avril 2019 avec Frédéric Lenoir et "le cercle des petits philosophes" et Noémie Lenoir

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 avril. On fait le bilan du grand débat national avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit le sociologue François Lenoir accompagné des enfants du « cercle des petits philosophes » et le mannequin Noémie Lenoir pour son documentaire « Habille-nous Africa ». Jeudi, Emmanuel Macron donnait sa dernière réunion du « Grand débat national ». Après trois mois de discussions à travers la France, de sollicitations des citoyens dans les mairies, l’heure est au débriefing. Paul Larrouturou a suivi le chef de l’État à travers l’hexagone, il dresse le bilan de ces longues semaines de « concertation ». Dans « Le cercle des petits philosophes », le sociologue Frédéric Lenoir échange avec des enfants d’une école du Xe arrondissement de Paris et de Pantin. Preuve qu’il n’y a pas d’âge pour philosopher, pour réfléchir et se poser des questions. Frédéric Lenoir, Waël, Tom, Rose et Binta sont sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. On parle de la mode de Paris, de celle de Milan, de New-York, de plus en plus de celle de Tokyo ou de Pékin, mais qu’en est-il de l’Afrique ? Le mannequin Noémie Lenoir a enquêté sur place, auprès des acteurs de la mode, pour remonter la chaîne de fabrication des vêtements qu’on portera demain. Des ateliers aux créateurs d’avenir, elle nous fait traverser un continent qui aime passionnément la mode et qui participe à la réinventer. Noémie Lenoir est sur le plateau de Quotidien pour nous parler de son documentaire « Habille-nous Africa ». Sur la scène de Quotidien, MorMor nous interprète son nouveau titre « Outside », Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine sans bruit, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour dans son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin essaient d comprendre le Brexit.