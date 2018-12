Quotidien, deuxième partie du 5 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 05 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Felicity Jones et Armie Hammer pour « Une femme d’exception » et l’historien Alain Dag’naud pour la sortie de son livre « Le grand bêtisier de l’Histoire de France » Malgré l’appel au calme lancé par le gouvernement, les Gilets jaunes restent mobilisés. Pour eux, les annonces d’Edouard Philippe ne sont pas suffisantes. Baptiste des Monstiers est au Mans, où un groupe de manifestants reste déterminé à se faire entendre. Au début des années 60, une femme va bouleverser les codes du monde du droit : Ruth Bader Ginsburg. Elle consacrera toute sa vie, et encore aujourd’hui, à défendre la loi et à rétablir l’égalité de genre aux yeux de la justice. Felicity Jones jour son rôle et Armie Hammer celui de son époux et soutien, Martin Ginsburgh dans « Une femme d’exception ». Ils sont sur le plateau de Quotidien. L’Histoire de France n’est pas que grand monarque, belles victoires et grands discours, loin s’en faut. Un homme a décidé de rendre à cet autre volet de notre Histoire toutes ses lettres de noblesses : Alain Dag’naud. Il publie « Le Grand bêtisier de l’Histoire de France » et nous en parle sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa fait la tournée des avant-premières, le recul gouvernement est dans le Morning Glory de Laurent Macabiès (mais pas dans la bouche des ministres), Étienne Carbonnier débriefe la victoire des Bleues face au Montenegro et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur le sommeil.