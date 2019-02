Quotidien, deuxième partie du 5 février 2019 avec les maires Marie-Line Pichery, Meriem Derkaoui et Stéphane Beaudet et Alain-Fabien Delon

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 05 février. En plateau, Yann Barthès reçoit Marie-Line Pichery, Meriem Derkaoui et Stéphane Baudet, maires qui ont participé au grand débat avec Emmanuel Macron ainsi qu’Alain-Fabien Delon pour la sortie de son livre « De la race des seigneurs ». Emmanuel Macron poursuit sa tournée du « Grand débat national ». Ce lundi, il s’est rendu à Courcouronnes, dans l’Essonne. C’est la première fois que le chef de l’État se rend en banlieue parisienne, auprès de maires de villes dites « sensibles ». Ils étaient 150 maires, ainsi que des responsables associatifs à être venus écouter le président. Paul Larrouturou était sur place. Lundi, Emmanuel Macron débattait pour la première fois avec des élus et des responsables associatifs de banlieues, dans le cadre de son « grand débat national ». Marie-Line Pichery, Meriem Derkaoui et Stéphane Beaudet y étaient et ont pu interroger le président. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans « De la race des seigneurs » Alain-Fabien Delon raconte le récit d’Alex Delval, jeune fils d’une figure paternelle star, Alexandre Delval. Difficile, dans le cœur de ce récit, de ne pas voir les liens entre l’histoire d’Alex Delval et celle d’Alain-Fabien Delon, fils de l’acteur superstar Alain Delon, dont on sait les rapports père-fils particulièrement compliqués. Alain-Fabien Delon est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans le Petit Q, Willy Papa nous parle de la dédicace dunkerquoise d’Iris Mittenaere, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier nous fait participer à la course de chiens de traîneaux et Alison Wheeler nous fait son Téléshopping de la semaine.