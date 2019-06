Quotidien, deuxième partie du 5 juin 2019 avec Françoise Nysse, Guillaume Meurice et Charline Vanhoenacker

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 juin. On parle de la reconstruction de la droite avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthes reçoit l’ancienne ministre de la Culture Françoise Nyssen et les humoristes Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice. La droite française est en miettes, bien plus qu’après la défaite de Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2021, plus encore après sa défaite en 2017. Après sa déconfiture aux européennes et la démission de Laurent Wauquiez, la droite est un gigantesque chantier à rebâtir. Pour y parvenir, les Républicains ont réunis leurs meilleurs chefs de chantier ce mardi. On en parle avec Paul Larrouturou. Inconnue du grand public jusqu’à sa nomination au poste de ministre de la Culture d’Emmanuel Macron en 2017, Françoise Nyssen est une femme puissante, une femme d’influence. Belge de naissance, Arlésienne d’adoption, elle a dirigé la maison d’édition Actes Sud avant d’être appelée au gouvernement, qu’elle quitte finalement en octobre 2018. Françoise Nyssen a décidé d’écrire ses mémoires, elle publie « Plaisir et nécessité », dans lequel elle se livre à cœur ouvert. Elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Ils sont parmi les humoristes les plus appréciés de la radio la plus appréciée de France : France Inter. Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice passent à l’écrit pour « Le cahier de vacances de Manu », un petit livret humoristique pour aider le président – et tous les enfants de France - à bien réviser cet été. Et en plus, tous les bénéfices sont reversés au Secours Populaire. C’était trop beau pour résister, Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous fait vivre une journée avec Kylie Jenner, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’écologie, Étienne Carbonnier fait un point Roland Garros et Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory.