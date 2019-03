Quotidien, deuxième partie du 5 mars 2019 avec François Hollande

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 5 mars. En plateau, François Hollande ouvre la série des interviews consacrées aux élections européennes de mai prochain. On part également au défilé Chanel avec Loïc Prigent pour découvrir les toutes dernières silhouettes dessinées par Karl Lagerfeld. Le Rassemblement national s’est trouvé une nouvelle tête pensante, et une caution écolo en la personne d’Hervé Juvin. L’auteur et homme d’affaires apparaît de plus en plus souvent aux côtés des membres du parti et de leur cheffe, Marine Le Pen. Valentine Oberti fait le portrait d’Hervé Juvin. Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain. Avant cette échéance, qui s’annonce historique pour l’Union européenne, aujourd’hui fracturée, désaimée, Quotidien a décidé de recevoir de grandes personnalités pour parler d’Europe. Ce mardi soir, on reçoit l’ancien président François Hollande pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous présente la nouvelle figure de la politique américaine, la démocrate Alexandria Ocasio-Cortez, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier fait son Transpi depuis le Salon de l’Agriculture.