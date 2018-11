Quotidien, deuxième partie du 5 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 05 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’avocat Eric Dupond-Moretti pour la sortie de son livre « Le droit d’être libre » et le chanteur lyrique Jakub Jozek Orlinski, en live et en interview. Midterms, J-1. Les Américains sont appelés aux urnes ce mardi 6 novembre pour les élections de mi-mandat. Pour Donald Trump, ces élections, deux ans après son investiture, sont quitte ou double. Baptiste des Monstiers est sur place, au Texas. Après les tribunaux et les salles de théâtre, Eric Dupond-Moretti s’installe en librairie. L’avocat le plus célèbre de France publie « Le droit d’être libre » aux éditions de l’Aube. Son parti pris ? La société actuelle musèle et soumet ses membres à des « diktats ». Eric Dupond-Moretti nous en parle sur le plateau de Quotidien. Jakub Jozek Orlinski est chanteur lyrique. Contreténor, ce chanteur né en Pologne a conquis le monde en quelques années. A tout juste 27 ans, il figure parmi les artistes classiques les plus demandés et les plus reconnus de sa génération. Et, particularité non négligeable, il est également un excellent break danceur. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Pour son Petit Q, Willy Papa nous emmène aux MTV Europe Music Awards, le Morning Glory passe au crible les pratiques des ministres en matière d’automobile, Etienne Carbonnier nous fait un Lundi Transpi spécial Belgique et Alex Ramires s’amuse avec les pubs pour lunettes.