Quotidien, deuxième partie du 5 octobre 2018

Retrouvez le replay de la deuxième partie de Quotidien du 5 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit Romane Bohringer et Philippe Rebbot pour le film « L’amour flou », la chanteuse Angèle pour la sortie de son premier album « Brol » et le journaliste Jean-Baptiste Boursier pour sa nouvelle émission « Talk Show » sur RMC Story. Après avoir dressé le portrait de Jair Bolsonaro, le candidat de l’extrême-droite et grand favori du scrutin, il s’est intéressé à la violence dans le pays. Le Brésil, ce sont 60 000 homicides par an, soit 164 meurtres par jour, presque 7 par heure. C’est le 10ème pays le plus violent au monde. Baptiste des Monstiers nous en parle. Chacun son appartement, et la chambre des enfants au milieu. Cette « fiction-réalité », Romane Bohringer et Philippe Rebbot l’ont vécu, ils la racontent ensemble dans « l’Amour flou », au cinéma le 10 octobre. On l’avait reçu dans Quotidien pour son tout premier titre, « La loi de Murphy ». Six mois plus tard, la jeune chanteuse belge Angèle sort son tout premier album « Brol » ce vendredi 5 octobre. Elle vient nous le présenter sur la scène de Quotidien et en interview. Débarqué de BFMTV, Jean-Baptiste Boursier est la nouvelle recrue star du canal 23, RMC Story. Samedi soir, il lance son nouveau rendez-vous hebdomadaire, « Talk show ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Pour son Morning Glory, Laurent Macabiès nous parle des grosses lacunes de la députée LREM Aurore Bergé, Jenna Castetbon nous livre ses Silences de la semaine et Eric et Quentin nous débriefent la semaine de l’actu vue par Les Parisiens.