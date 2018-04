Quotidien, deuxième partie du 6 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 6 avril. Au programme : le dernier Morning Glory de la semaine avec un Christian Jacob qui a un peu abusé de la cantine, un reportage de Valentine Oberti auprès de l’ancien président François Hollande en visite à Cergy-Pontoise, et le point de Baptiste des Monstiers sur la future amende de 300€ pour les consommateurs de cannabis. Et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine, la Fashion Hotline de Marc Beaugé et les Silences de Jenna. Sans oublier, en plateau et en live le groupe Her, l’interview de Kev Adams pour le film "Love Addict" et la suite de l’interview de Martin Fourcade. C’est la dernière de la semaine pour Quotidien. Ce 6 avril, Yann Barthès reçoit en plateau le jeune comédien Kev Adams, véritable accro à la drague dans son dernier film, qu’il co-produit, "Love Addict". Mais aussi l’athlète français le plus titré des JO, Martin Fourcade, qui reste avec nous en plateau et les musiciens de "Her", en live et en interview. Et toujours le 20h Médias de Lilia Hassaine et le Morning Glory de Laurent Macabiès avec un Christian Jacob très en forme. Et comme c’est vendredi, on retrouve également la Fashion Hotline de Marc Beaugé, les Silences de Jenna Castetbon et, une fois n’est pas coutume, le Face Cam de Camille Lellouche.