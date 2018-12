Quotidien, deuxième partie du 6 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 6 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Vincent Cassel et Jean-François Richet pour « L’empereur de Paris » et Lyès Alouane, victime d’agressions homophobes devenu militant. Sur BFMTV mercredi soir, Eric Drouet, l'un des porte-paroles des gilets jaunes, a fait savoir qu'ils souhaitaient "entrer à l'Elysée". Pour prévenir tous risques, les services d'ordre ont décidé de boucler tout le quartier. Avec « L’empereur de Paris », Jean-François Richet fait revivre à l’écran l’histoire et la vie d’Eugène-François Vidocq, petit voleur de la capitale devenu policier, puis détective. Forcément, c’est Vincent Cassel qui incarne le rôle de ce malfrat devenu figure de l’Histoire française. Il est sur le plateau de Quotidien, en compagnie du réalisateur Jean-François Richet. Lyès Alouane habite Gennevilliers. Victime d’homophobie, il a été, à plusieurs reprises, agressé violemment parce qu’homosexuel. Aujourd’hui, il a décidé de témoigner contre l’homophobie en banlieue. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Laurent Macabiès débriefe la confrontation entre gilets jaunes et ministres dans son Morning Glory et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.