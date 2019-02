Quotidien, deuxième partie du 6 février 2019 avec Brigitte Gothière, Sébastien Arsac, Baptiste Lecaplain et Monsieur Poulpe

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 février. En plateau, Yann Barthès reçoit les co-fondateurs de l’association L214 Brigitte Gothière et Sébastien Arsac, à l’occasion de la parution de leur livre « La face cachée de nos assiettes » ainsi que les humoristes Baptiste Lecaplain et Monsieur Poulpe à quelques jours de l’ouverture du Festival de l’Humour de Paris. François Boulo est avocat. À Rouen, où il habite, il est rapidement devenu une figure du mouvement des gilets jaunes. A force d’apparition dans les médias ou sur les réseaux sociaux, François Boulo a assis sa popularité et sa crédibilité auprès du mouvement, au point d’être aujourd’hui considéré comme un représentant plus solide qu’Eric Drouet. Valentine Oberti l’a rencontré. L’association L214 s’est fait connaître du public en diffusant des vidéos et des images chocs de l’intérieur des abattoirs français. Brigitte Gothière et Sébastien Arsac sont les fondateurs de l’association L214. Ils publient « La face cachée de nos assiettes » afin de continuer à informer le public sur les conditions de traitement des animaux. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Le Festival d’Humour de Paris ouvrira ses portes du 13 au 26 février prochain. Pour la quatrième année consécutive, humoristes reconnus et jeunes étoiles montantes vont se succéder sur les plus grandes scènes de Paris : l’Olympia, le Grand Rex, le théâtre Bobino… Baptiste Lecaplain et Monsieur Poulpe en font partie, ils nous en parlent sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène à la cérémonie des Magritte, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier fait un point NBA et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur les téléphones portables.