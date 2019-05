Quotidien, deuxième partie du 6 mai 2019 avec Nicolas Lebourg, JoeyStarr et Béatrice Dalle

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 mai. On parle des écoles de tauromachie avec Baptiste des Monstiers et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’historien Nicolas Lebourg pour son livre « Les nazis ont-ils survécu ? » et les acteurs JoeyStarr et Béatrice Dalle pour leur pièce commune, « Elephant Man ». La saison de la corrida est officiellement lancée. Comme chaque année, cette pratique suscite une vive polémique chez les défenseurs des droits des animaux qui y dénoncent un acharnement barbare sur un animal sans défense. Depuis plusieurs années, les militants ont décidé de s’attaquer à la racine du problème : les écoles qui forment les toréadors de demain. Baptiste des Monstiers s’est rendu dans l’une d’entre elles. Nicolas Lebourg est historien, spécialiste de l’extrême-droite. Il décortique les mécanismes des nationalistes et des extrêmes à travers l’Histoire et s’intéresse à la reproduction de ces mécanismes et des idéaux politiques de l’extrême-droite, avec toujours plus de violence, dans nos sociétés actuelles. Dans « Les nazis ont-ils survécu ? », Nicolas Lebourg analyse la (re)montée de la violence à la fois dans les discours, mais également dans les actes. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dès le 17 octobre, les Folies Bergères accueilleront JoeyStarr et Béatrice Dalle qui reprennent, ensemble, la pièce culte de Bernard Pomerance, « Elephant Man ». Les deux acteurs seront réunis sur scène pour la première fois. JoeyStarr et Béatrice Dalle sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle des Billboard Music Awards, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier met les vétérans du ping-pong à l’honneur et Thomas VDB nous explique tout ce qu’il faut savoir sur la reconstruction de Notre-Dame.