Quotidien, deuxième partie du 6 mars 2019 avec Zazie, Ary Abittan et Patrice Blanc

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 6 mars. On parle du dernier livre de Philippe de Villiers avec Paul Larrouturou, et de l’inquiétude de l’ONU sur la répression des gilets jaunes avec Valentine Oberti et, en plateau, Yann Barthès reçoit Zazie, Ary Abittan et Patrice Blanc pour parler du concert des Enfoirés. Philippe de Villiers sort en librairie « J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu », un ouvrage qu’il présente comme une « bombe », de quoi « faire trembler » la Nation et l’Europe toute entière. Paul Larrouturou l’a lu, il débriefe. Depuis le début des manifestations des gilets jaunes, de nombreux manifestants ont été blessés, parfois grièvement. Cette répression policière a alerté l’ONU, qui réclame aujourd’hui à la France de mener une enquête pour usage disproportionné de la force. On en parle avec Valentine Oberti. Le concert annuel des Enfoirés, c’est ce vendredi 8 mars sur TF1. La troupe des Restos du cœur sera de nouveau au rendez-vous pour donner de la voix et récolter des fonds pour venir aux plus démunis. La chanteuse Zazie, l’acteur Ary Abittan et le nouveau président des Restos du cœur sont prêts et ils sont sur le plateau de Quotidien à J-3 de leur grand concert. Dans le Petit Q, Willy Papa nous emmène à l’avant-première du dernier film de Liam Neeson, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous fait un point Transpi/Fashion Week et Alison Wheeler nous présente son Téléshopping de la semaine.