Quotidien, deuxième partie du 6 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 06 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Harry Roselmack pour son film « Fractures » et le chimiste français Raphaël Rodriguez. Au Texas, Beto O’Rourke a déjà provoqué une petite révolution à lui tout seul, sans même avoir remporté les élections. Pourquoi ? Parce que dans cet État américain traditionnellement acquis aux Républicains, le candidat démocrate a des chances de l’emporter lors des midterms. Baptiste des Monstiers l’a rencontré à El Paso, son fief. Il est sans doute le présentateur le plus discret du groupe TF1 et pourtant l’un des plus appréciés. Chaque semaine, Harry Roselmack cartonne avec son magazine « Sept à Huit ». Cette fois, il se lance dans une aventure en solo avec la réalisation de son premier film, « Fractures ». Harry Roselmack est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Il est Français, chimiste et il vient de remporter le prestigieux prix Tétrahedron qui récompense chaque année le chimiste le plus en vue de l’année. C’est la première fois qu’un Français remporte un tel prix. Raphaël Rodriguez est sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous débriefe le passage de Mariah Carey aux American Music Awards, le Morning Glory de Laurent Macabiès fait le point sur la hausse du carburant, Etienne Carbonnier nous emmène aux championnats de Scrabble pour son Mardi Transpi et Alison Wheeler nous fait son Téléshopping de la semaine.