Quotidien, deuxième partie du 7 décembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 7 décembre. En plateau, Yann Barthès reçoit Line Renaud pour son livre « Mes années Las Vegas », l’humoriste et comédien Stéphane Bak pour « Spider-man : new generation » et le chanteur Lomepal pour la sortie de son deuxième album « Jeannine ». Malgré plusieurs appels au calme ou à rester chez soi, plusieurs milliers de gilets jaunes ont décidé de manifester partout en France samedi. Bénédicte est l’une d’entre elle. Elle vit à Montargis, mais sera à Paris samedi pour manifester auprès d’autres gilets jaunes. Valentine Oberti l’a rencontrée. Dans les années 50 et 60, c’est à Las Vegas que Line Renaud fait sensation et séduit les Américains et devient une figure du monde de la scène. 50 ans plus tard, Line Renaud raconte ses « années Las Vegas » dans un livre déjà culte. Elle est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Il est sans nul doute le plus jeune humoriste de France. Stéphane Bak a commencé sa carrière à 14 ans dans les petites salles parisiennes, avant de s’intéresser au cinéma. Aujourd’hui, à 22 ans, il s’est essayé au doublage en interprétant le rôle de Spiderman dans le prochain dessin-animé « Spider-Man : new generation ». Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler C’est l’événement de cette fin d’année 2018 : le rappeur Lomepal est de retour avec son deuxième album, « Jeannine ». Il est sur le plateau et sur la scène de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa met Line Renaud à l’honneur, le Morning Glory de Laurent Macabiès compile les meilleurs lapsus de Christophe Castaner, Jenna Castetbon nous résume en silence l’actualité de la semaine et les Parisiens Eric et Quentin ont eu la bonne idée de faire leurs courses de Noël en pleine manif des gilets jaunes.