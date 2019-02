Quotidien, deuxième partie du 7 février 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 7 février. En plateau, Yann Barthès reçoit l’historienne américaine Nell Irvin Painter pour son livre « Histoire des blancs » et Daphné Bürki et Natacha Krantz à 48h des Victoires de la musique 2019. En 2009, François De Rugy est député écolo. Avec deux autres députés écolos, Noël Mamère et Yves Cochet, il cosigne une proposition de loi pour faire interdire les lanceurs de balles de défense qu’il juge être « une source permanente de bavures, de dérives et de troubles à l’ordre public ». Pourtant, dix ans plus tard, alors que l’opposition réclame à nouveau son interdiction, François De Rugy semble nettement moins catégorique sur les flashballs… Valentine Oberti a voulu comprendre pourquoi. L’historienne américaine Nell Irvin Painter a consacré la majeure partie de sa carrière à l’histoire du sud des États-Unis. Elle publie « Histoire des blancs », dans lequel elle décide, non plus de s’intéresser à l’histoire des noirs, mais à la construction de la « race blanche » au fil des siècles. Nell Irvin Painter est sur le plateau de Quotidien. Natacha Krantz est directrice générale du groupe Mercury Music. Elle a également été désignée présidente des Victoires de la Musique. Daphné Bürki est journaliste, animatrice de télé et de radio et cette année, c’est elle qui est chargée d’animer la cérémonie des Victoires de la Musique. Elles sont toutes les deux sur le plateau de Quotidien pour nous parler de la prochaine édition qui se tiendra ce 8 février. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène au vernissage d’Amanda Lear, Laurent Macabiès débriefe les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point coupe de France de football et Pablo Mira fait sa revue de presse des haters de la semaine.