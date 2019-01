Quotidien, deuxième partie du 7 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 7 janvier. Pour la première émission de l’année, Yann Barthès reçoit Gérard Darmon qui publie « Le dictionnaire de ma vie » et le jeune virtuose du piano, Mourad Tsimpou. On ouvre une grande page gilets jaunes avec Paul Larrouturou, qui a suivi les manifestations de l’Acte VIII à Paris ce week-end, ainsi que Valentine Oberti, qui s’est rendue à Marseille pour suivre la mobilisation. Il est l’une des figures du cinéma français. Gérard Darmon a décidé d’écrire ses mémoires : dans « Le dictionnaire de ma vie », en librairie le 9 janvier, il raconte 50 ans de carrière, d’anecdotes, de parcours et de rencontres. Mais aussi 70 ans de vie, d’intimité, de bonheur et de peine. Il nous en parle sur le plateau de Quotidien. Mourad Tsimpou est ce qu’on appelle un prodige. À 14 ans, il est déjà un virtuose du piano. Il a fait le buzz grâce à une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Il est sur le plateau de Quotidien. Pour son Petit Q, Willy Papa nous emmène à la 76ème cérémonie des Golden Globes, Laurent Macabiès fait un point « grand débat national » dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous parle de la Coupe de France de football. Et, pour bien commencer l’année, Vincent Dedienne offre ses vœux aux Français.