Quotidien, deuxième partie du 7 juin 2019 avec Raphaëlle Bacqué et Whitney

Retrouvez l’intégralité de la seconde partie de Quotidien du 7 juin. On débriefe le 75e anniversaire du débarquement avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit Raphaëlle Bacqué pour son livre « Kaiser Karl » et Whitney, la gagnante de The Voice 2019. Jeudi, Donald Trump, Emmanuel Macron et leurs épouses respectives étaient réunis en Normandie pour les commémorations du 75e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944. Paul Larrouturou a suivi les deux chefs d’État, mais aussi leurs épouses, tout au long de la journée. Pendant 50 ans, Karl Lagerfeld a incarné la mode, la prise de risque, le talent, le renouvellement permanent. Fendi, Chloé, Chanel, … Karl Lagerfeld a incarné les plus grandes marques, réalisé les défilés les plus grandioses. Créateur ultra-prolifique, il était le seul à proposer autant de collections – jusqu’à 17 par an ! – toutes couronnées de succès. Il était le « Kaiser » de la mode, une référence, un modèle et pourtant, personne n’a jamais écrit de biographie sur sa vie, son œuvre. C’est désormais chose faite : la journaliste Raphaëlle Bacqué publie « Kaiser Karl », elle nous en parle sur le plateau de Quotidien. Après six mois de compétition, l’édition 2019 de The Voice est arrivée à son terme jeudi soir. Des quatre finalistes, c’est finalement Whitney qui l’a emporté. La jeune femme de 20 ans l’a emporté à un cheveu près face à son dernier rival, Clément. Elle nous raconte cette finale, l’aventure The Voice et ses futurs projets. Laurent Macabiès décrypte les matinales radios et télé dans son Morning Glory, les Parisiens Eric et Quentin découvre en avant-première la Coupe du monde féminine de football et Jenna Castetbon résume l’actualité de la semaine, en silence.