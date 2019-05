Quotidien, deuxième partie du 7 mai 2019 avec Michel Onfray et Nathan Westling

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 7 mai. On parle du meeting des LREM à Caen avec Paul Larrouturou et, en plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Michel Onfray pour son livre « La danse des simulacres » et le mannequin transgenre Nathan Westling. Nathalie Loiseau, tête de liste LREM pour les européennes, tenait un meeting à Caen lundi 6 mai. L’occasion pour la candidate d’essayer de relancer une campagne échaudée par les polémiques et les scandales. Paul Larrouturou était sur place, il débriefe. L’essayiste et philosophe Michel Onfray revient en librairie avec son dernier ouvrage, « La danse des simulacres ». Cette fois, pas de pamphlet, pas de polémique : Michel Onfray veut parler d’art, de poésie. Il réunit dans ce livre près d’une vingtaine d’écrits, les siens : recueil de poèmes, éloge de l’art contemporain, célébration des grands peintres, … Michel Onfray est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Elle s’appelait Natalie, mais au cours d’une interview accordée à la BBC, elle est devenue Nathan. Nathan Westling. Il a défilé en tant que femme, avant de faire un coming-out trans fracassant fin mars. Nathan Westling a depuis entamé sa transition à Los Angeles pour, qui sait, peut-être revenir sur les podiums masculins la saison prochaine. En attendant, Nathan Westling est sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène sur le tapis rouge du MET Gala 2019, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier fait un point catch et Alison Wheeler présente son téléshopping de la semaine.