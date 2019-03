Quotidien, deuxième partie du 7 mars 2019 avec Jacques Weber et Indya Moore

Retrouvez la seconde partie du replay de Quotidien du 7 mars. On débriefe la nouvelle journée du « grand débat » d’Emmanuel Macron avec Paul Larrouturou, du favori à l’élection ukrainienne avec Baptiste des Monstiers. En plateau, Yann Barthès reçoit les actrices Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau pour le film « Rebelles ». Emmanuel Macron était ce jeudi dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour poursuivre son tour de France du « grand débat national ». À Gréoux-ldes-Bains, il a échangé avec des élus et des jeunes de la région. Paul Larrouturou y était, il débriefe pour Quotidien. Et si un acteur et humoriste devenait le nouveau président de l’Ukraine ? Le 31 mars, les Ukrainiens sont appelés aux urnes pour désigner leur futur président et Volodymyr Zelensky fait figure de favori. Malgré son manque d’expérience en politique, le comédien rompu aux réseaux sociaux, à la télévision et aux spectacles humoristiques pourrait bien devenir le nouveau chef de l’État. Baptiste des Monstiers l’a rencontré. L’acteur, réalisateur et scénariste Jacques Weber a décidé de délaisser, pour un court moment du moins, les planches de théâtre et les plateaux de tournage pour écrire un livre, le sien, « L’entrée des mots ». Il y parle de ses découvertes littéraires, celles qui l’ont amené au jeu et au théâtre. Jacques Weber est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa débriefe le craquage de R. Kelly, Laurent Macabiès décrypte les matinales radios et télé du jour, Pablo Mira fait sa revue de presse des haters et Étienne Carbonnier essaie tant bien que mal de digérer l’élimination de Paris en Ligue des Champions.