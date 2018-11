Quotidien, deuxième partie du 7 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 07 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit le dessinateur Luz pour son livre « Indélébiles » et la journaliste de CNN Melissa Bell pour débriefer les résultats des midterms aux Etats-Unis. Emmanuel Macron poursuit son « itinérance mémorielle » dans le Nord de la France à l’occasion du centenaire de 1918. Comme il sera absent pour son Conseil des ministres, traditionnellement organisé à l’Élysée, le chef de l’État a décidé d’innover : c’est à Charleville-Mézières, ville étape de son « itinérance », qu’il a réuni ses ministres ce mercredi. Dans « Indélébiles », Luz raconte Charlie Hebdo. Celui d’avant, celui du début, pas celui d’après la tuerie du 7 janvier, qu’il a déjà immortalisé dans un autre ouvrage, Catharsis. Cette fois, Luz a voulu se souvenir, raconter, les bons moments de la rédaction du journal satirique. Luz est sur le plateau de Quotidien. Les Américains ont voté pour les « midterms », ces élections de mi-mandats, mardi 6 novembre. Quelles leçons faut-il tirer de ces élections ? Qui a vraiment fait bouger les lignes ? On en parle avec la journaliste de CNN, Melissa Bell. On reste aux États-Unis avec Baptiste des Monstiers qui a passé la soirée électorale dans le fief de Beto O’Rourke, au Texas. Pour son Petit Q, Willy Papa nous parle des embrouilles d’Alec Baldwin le Morning Glory de Laurent Macabiès revient sur la seule question qui méritait d’être posés à François Bayrou et Etienne Carbonnier nous débriefe le match Naples-PSG. Et puisqu’on est mercredi et qu’on parle midterms, Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’Amérique.