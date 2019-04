Quotidien, deuxième partie du 8 avril 2019 avec Josée Dayan et Hugo Travers

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 avril. On parle du bilan du Grand débat national avec Paul Larrouturou et Baptiste des Monstiers nous présente Pete Buttigieg, un des candidats démocrates à l’élection américaine de 2020. En plateau, Yann Barthes reçoit la réalisatrice de la série « Capitaine Marleau », Josée Dayan et le Youtubeur Hugo Travers. Ce lundi matin, le Premier ministre tenait une assemblée au Grand Palais de Paris pour présenter les résultats du Grand débat national. Depuis près de cinq mois, les Français étaient appelés à s’exprimer pour faire entendre leurs revendications. Paul Larrouturou a assisté à la synthèse de cette grande consultation nationale. En 2020, les électeurs américains seront de nouveau appelés aux urnes pour élire leur nouveau président. Qui pour succéder à Donald Trump ? Du côté du parti démocrate, les candidats ne manquent pas : ils sont déjà plus d’une quinzaine à avoir annoncé leurs intentions. Baptiste des Monstiers nous présente Pete Buttigieg, 37 ans, maire d’une petite ville de l’Indiana, gay et ancien militaire. Josée Dayan est la réalisatrice de « Capitaine Marleau », la série phénomène qui cartonne sur France 2. Depuis 2015, elle manie intrigues, humour et rebondissements pour la chaîne, faisant de « Capitaine Marleau » le plus gros succès diffusé sur France Télévisions. Josée Dayan est sur le plateau de Quotidien pour nous en parler. Il y a les Youtubeurs comiques, les gamers, les spécialistes beauté ou musique. Et puis il y a les autres, ceux qui parlent histoire, sciences et… politique. Dans ce dernier domaine, un nom sort largement du lot : Hugo Travers. Sur sa chaîne « Hugo Décrypte », le jeune homme de 22 ans rend le langage politique accessible à tous. Hugo Travers est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous emmène sur le tournage de la série « Capitaine Marleau », Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques du jour, Étienne Carbonnier nous parle coiffure de compétition et Thomas VDB nous explique tout sur le divorce du PDG d'Amazon, Jeff Bezos.