Quotidien, deuxième partie du 8 février 2019 avec Amy Adams, Lou Doillon et les jeunes qui ont débattu avec Macron

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 février. En plateau, Salhia Brakhlia reçoit les quatre jeunes qui ont marqué le débat avec Emmanuel Macron, l’actrice Amy Adams à l’occasion de la sortie du film « Vice » et la chanteuse Lou Doillon qui sort son troisième album, « Soliloquy ». Jeudi et pour la première fois, Emmanuel Macron s’est adressé à la jeunesse de France dans le cadre du « grand débat national ». Paul Larrouturou était sur place, il a suivi les 3h d’échanges entre le chef d’État et les 1000 jeunes présents. Il débriefe les moments forts de ce débat. Jeudi, Emmanuel Macron a rencontré la jeunesse dans le cadre de son « grand débat national ». Parmi ceux qui étaient venus parler au président : Estelle Ferrandes, Kadidia Nimaya, Clément Helias et Thomas Richard se sont fait remarquer. Ils sont tous les quatre sur le plateau de Quotidien pour nous parler de leur vision du débat. Dans « Vice », Amy Adams est Mme Dick Cheney, l’épouse du vice-président le plus puissant de toute l’Histoire américaine. Déjà encensé par la critique, notamment pour l’interprétation de Dick Cheney par un Christian Bale méconnaissable, « Vice » espère conquérir le public français. Amy Adams est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Lou Doillon est de retour avec un troisième album, « Soliloquy ». Après un passage sur la scène de Quotidien pour présenter un de ses nouveaux morceaux, elle est en plateau pour nous en parler. Puisque c’est vendredi, Jenna Castetbon et Adrien Tesseyre résument l’actualité de la semaine sans bruit et les Parisiens Eric et Quentin affrontent l’actualité bouillante.