Quotidien, deuxième partie du 8 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 8 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Laurent Laffite et les comédiens du film « L’heure de la sortie » et Patrick Timsit pour parler du SAMU Social. Samedi, un boxeur s’en est pris violemment aux gendarmes mobilisés lors de l’Acte VIII des gilets jaunes, à Paris. Pour certains, il est devenu une star. Au point que des sympathisants lui ont ouvert une cagnotte, qui s’élève ce mardi à plus de 120 000€. Une somme qui fait polémique. On en parle avec Paul Larrouturou. À Toulon, même acte, même rassemblement, mais c’est cette fois un gendarme qui s’en est violemment pris à des manifestants. L’IGPN a ouvert une enquête pour déterminer si le gendarme, Didier Andrieux, a fait un usage proportionné de la force selon les circonstances. Il avait déjà été poursuivi pour des faits de violence, contre l’un de ses collègues, en 2014. On en parle avec Valentine Oberti. Dans « l’heure de la sortie », Laurent Lafitte incarne le rôle de Pierre Hoffman, professeur suppléant dans un prestigieux collège. Parmi ses élèves, la classe des 3e1, une classe d’enfants surdoués, désabusés, inquiétants, parfois hostiles. Laurent Laffite est sur le plateau de Quotidien, avec quelques-uns de ces élèves hors du commun : Victor Bonnel, Matteo Pérez, Luana Bajrami et Adèle Castillon. Depuis 20 ans, le SAMU social vient en aide aux plus démunis à Paris et partout ailleurs en France. Patrick Timsit en est l’un des premiers défenseurs, et un porte-parole depuis de longues années. Il est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle du tapis rouge des Golden Globes, Laurent Macabiès essaie de comprendre la comparaison foireuse de François de Rugy dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier nous (re)parle de la Coupe du monde. Et puisqu’on est mardi, Alison Wheeler fait son premier Téléshopping de l’année.