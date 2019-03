Quotidien, deuxième partie du 8 mars 2019 avec Audrey Lamy, Cécile de France,Yolande Moreau et Camille Lacourt

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 8 mars. On parle des Brigandes avec Valentine Oberti et en plateau, Yann Barthès reçoit les actrices Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau pour le film « Rebelles » ainsi que le nageur Camille Lacourt pour son livre « Cinquante nuances de bleu ». On en avait parlé la saison dernière : le groupe Les Brigandes, un girls-band identitaire, était devenu un véritable phénomène. Controversé, polémique, mais pourtant très prisé dans les milieux d’extrême-droite. Un an plus tard, Youtube a décidé de sévir et de faire fermer leur chaîne Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau jouent les badass dans le film « Rebelles ». Sandra (Cécile de France) revient contrainte et forcée vivre chez sa mère, à Boulogne-sur-Mer. Elle décroche un petit boulot dans une conserverie locale et… tue accidentellement son patron qui lui faisait des avances. Avec ses collègues, incarnées par Audrey Lamy et Yolande Moreau, elle va décider de faire disparaître le corps après avoir trouvé un sac rempli de billets dans ses affaires. Et c’est parti pour la grande escalade. Action, scènes de combat armés, humour décapant, Rebelles promet de dépoussiérer le cinéma français cette année. Audrey Lamy, Cécile de France et Yolande Moreau sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Camille Lacourt passe des bassins aux librairies avec son premier livre, « Cinquante nuances de bleu ». Véritable plongée – sans jeu de mots – au cœur de la vie d’un athlète de haut niveau, avec ses joies, ses peines, ses doutes. Le public comme le privé, le facile comme le difficile. Camille Lacourt est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Comme tous les vendredis, Jenna Castetbon résume l’actualité sans bruit, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory et les Parisiens Eric et Quentin affrontent la journée internationale des droits des femmes.