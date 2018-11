Quotidien, deuxième partie du 8 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 08 novembre. En plateau, Yann Barthès reçoit François Morel pour son spectacle « J’ai des doutes » et le chercheur Jean-François Bonnefon qui nous interroge sur notre morale. On part à Stains pour suivre la grève d’un lycée de la ville après la nomination d’un ex-gendarme comme proviseur. Valentine Oberti s’est rendue sur place. On suit également Paul Larrouturou aux côtés d’Emmanuel Macron dans son « itinérance mémorielle ». Sur la scène du Théâtre du Rond-Point, François Morel reprend les phrases de Raymond Devos dans la pièce « J’ai des doutes ». François Morel est sur le plateau de Quotidien pour en parler. Jean-François Bonnefon est grand chercheur, détaché dans la prestigieuse université du MIT de Boston. Il fait parler de lui pour une étude réalisée sur les voitures autonomes. Face à un dilemme, comment réagirions-nous ? Allons-nous sauver deux femmes, ou un enfant ? On en parle avec lui sur le plateau. Le Morning Glory de Laurent Macabiès débriefe le SAV des LREM après la polémique Pétain et Etienne Carbonnier nous emmène au Festival international du Scrabble. Et puisqu’on est jeudi, Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.