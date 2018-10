Quotidien, deuxième partie du 8 octobre 2018

Retrouvez le replay de la deuxième partie de Quotidien du 8 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit pour la première fois Jane Birkin, venue présenter son recueil de journaux intimes, « Munkey » ainsi que Brice et Sébastien Marret, militants contre les dérives des week-ends d’intégration. Baptiste des Monstiers est à Rio, au Brésil, pour couvrir l’élection présidentielle. Ce dimanche, les Brésiliens ont placé en tête du scrutin le candidat d’extrême-droite Jair Bolsonaro, soutenu par les évangélistes. Il les a rencontrés. Pour la première fois, Jane Birkin a décidé de faire partager les récits les plus intimes de sa vie : ses journaux, tenus méticuleusement depuis ses 12 ans. Jane Birkin est sur le plateau de Quotidien pour en parler. En 2017, Brice et Sébastien Marret ont perdu leur frère, David, mort au cours du week-end d’intégration de sa fac. Depuis, ils s’engagent contre les dérives de ces sorties et prônent un meilleur encadrement et une plus grande surveillance des étudiants qui y participent. Ils sont sur le plateau de Quotidien pour en parler. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de Post Malone, le rappeur maudit, Laurent Macabiès s’amuse de l’opération cirages de pompes des ministres pré-remaniement dans son Morning Glory et Etienne Carbonnier nous débriefe le grand prix de l’arc de Triomphe dans son Lundi Transpi. Et puisqu’on est lundi, Alex Ramires vient nous décrypter les images de la semaine, et aujourd’hui, il a choisi de nous parler des pubs pour médicaments.