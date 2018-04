Quotidien, deuxième partie du 9 avril 2018

Retrouvez l’intégralité de la deuxième partie de Quotidien du 9 avril : un reportage au cœur de l’évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes par Baptiste des Monstiers et en plateau, Yann Barthès reçoit le casting de "Taxi 5" Malik Bentalha, Franck Gastambide, Bernard Farcy, Salvatore Esposito et Anouar Toubali. Pour sa cinquième aventure, la saga Taxi met en scène Franck Gastambide, alias Sylvain Marot, flic émérite de Paris. Muté auprès de la police municipale de Marseille, il va devoir, sur ordre du maire, l’ex-commissaire Gibert, arrêter le "Gang des Italiens" qui dépouillent les bijouteries de la ville. Dans sa mission, il devra compter sur Eddy Maklouf, le petit-neveu du cultissime Daniel, chauffeur de taxi. Toute l’équipe est sur le plateau de Quotidien ce 9 avril pour présenter leur film et raconter leurs anecdotes de tournage. Baptiste des Monstiers s’est rendu sur le site du projet abandonné d’aéroport sur Notre-Dame-des-Landes. L’évacuation de la zone, ordonnée par le gouvernement, a eu lieu ce 9 avril dès 6h du matin. Une opération sous tensions, y compris pour les journalistes. Et toujours, le 20h Médias de Lilia Hassaine et le sketch d’Eric et Quentin sur l’université Tolbiac. Sans oublier le Petit Q spécial Kendall Jenner de Willy Papa, la chronique Transpi d’Étienne Carbonnier sur le e-bowling, le live de Clara Luciani sur la scène de Quotidien. Enfin, lundi oblige, Vincent Dedienne nous livre sa revue de presse de la semaine. Au programme de ce 9 avril : les chats sont-ils liquides ? Le Pape s'éclate avec plein de petits jeux marrants, le nouveau magazine en vogue s'appelle Roxanne, et parle de ... Roxanne et on vous aide à vous faire votre avis sur la réforme de la SNCF.