Quotidien, deuxième partie du 9 janvier 2019

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 janvier. En plateau, Yann Barthès reçoit Yolande Moreau, qui chante Prévert au théâtre du Rond-Point et Vincent Dedienne à quelques minutes du début de sa Soirée Pyjama. Administrations, zoos, parcs fermés : que se passe-t-il aux États-Unis ? La situation persiste depuis près 19 jours dans le pays, depuis que la chambre des représentants, désormais à majorité démocrate, a refusé d’accorder à Donald Trump le budget de 5 milliards de dollars réclamé pour construire son mur à la frontière avec le Mexique. Baptiste des Monstiers est àWashington, il fait le point sur ce « shutdown ». Au Théâtre du Rond-Point, Yolande Moreau chante et lit Prévert, en compagnie de Christian Olivier et de leurs musiciens. Hommage au poète, à l’homme, à son univers et à ses convictions. Yolande Moreau nous en parle sur le plateau de Quotidien. Vincent Dedienne fait son grand retour sur TMC ce mercredi 9 janvier. Dans sa « Soirée pyjama », présentée par Yann Barthès, il va parler de lui, surtout, et un peu des autres. Vincent Dedienne nous en parle sur le plateau de Quotidien. Dans son Petit Q, Willy Papa nous parle de la télé-réalité de Lindsay Lohan, Laurent Macabiès du grand débat national dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier débriefe la NBA et Nora Hamzawi répond à toutes les questions qu’on se pose sur l’astrologie.