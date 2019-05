Quotidien, deuxième partie du 9 mai 2019 avec Sylvain Tesson et Samuel Albert

Retrouvez l’intégralité du replay de la seconde partie de Quotidien du 9 mai. On ouvre une grande page sur les européennes avec Paul Larrouturou pour comprendre l’affaire Bardella et l’entretien de Baptiste des Monstiers avec Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. En plateau, Yann Barthès reçoit l’écrivain Sylvain Tesson et le gagnant de Top Chef 2019, Samuel Albert. Nouvelle affaire embarrassante pour le Rassemblement national : la tête de liste du parti, Jordan Bardella, est soupçonné d’avoir eu un emploi fictif au Parlement européen. À 15 jours des élections européennes, qu’il espère remporter, l’affaire fait désordre. On en parle avec Paul Larrouturou. À 17 jours des élections européennes, Baptiste des Monstiers a rencontré l’actuel président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Montées des populismes, Brexit, abstention record, … il évoque avec nous les grands sujets d’actualité qui vont peser dans les urnes. Sylvain Tesson est écrivain, mais pas que : il a fait le tour du monde sur son vélo, traversé l’Himalaya à pieds, escaladé des cathédrales, … Bref, c’est le plus baroudeur des auteurs. Sylvain Tesson est également un grand admirateur de la cathédrale Notre-Dame, à qui il a dédié un livre entier. Un peu moins d’un mois après l’incendie qui a ravagé l’édifice, il vient nous parler de la Dame de Paris sur le plateau de Quotidien. Samuel Albert est le dixième candidat à avoir remporté le concours Top Chef. L’émission diffusée sur M6 voit s’affronter des chefs professionnels venus de la France entière, coachés par les chefs étoilés Philippe Etchebest, Michel Sarran, Hélène Darroze et Jean-François Piège. Au terme d’une longue compétition, c’est finalement Samuel Albert, cuisinier de l’ambassadeur belge au Japon, qui l’a emporté sur son concurrent et ami, Guillaume. Il fait sa première télé comme gagnant de Top Chef pour Quotidien. Dans le Petit Q, Willy Papa nous emmène à Londres pour la première sortie officielle du royal baby, Laurent Macabiès décrypte les matinales politiques dans son Morning Glory, Étienne Carbonnier nous parle de Top Chef (parce que ce n’est pas QUE de la cuisine) et Pablo Mira nous fait sa revue de presse des haters de la semaine.