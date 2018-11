Quotidien, deuxième partie du 9 novembre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la première partie de Quotidien du 9 novembre. On parle de Donald Trump qui arrive en France avec Yann Barthès, des Football Leaks avec Salhia Brakhlia, de la polémique autour du supposé plagiat de Jeff Koons, de la dernière étape de « l’itinérance » d’Emmanuel Macron avec Yann Barthès, on part aux États-Unis avec Azzeddine Ahmed-Chaouch, et des interviews présidentielles avec Julien Bellver. Et puisqu’on est vendredi, Marc Beauge nous fait son Flash Mode de la semaine. Donald Trump sera en France ce week-end, à Paris précisément, pour célébrer le centenaire de l’armistice du 11 novembre 1918. Alors, dans l’éventualité où, dans sa chambre d’hôtel, il zapperait sur Quotidien à la recherche de Fox News, on a quelque chose à lui dire. Les nouvelles révélations de Mediapart font trembler le football français et international. D’après le média en ligne, plusieurs clubs auraient fraudé la loi grâce à des montages financiers douteux. D’autres, comme le PSG, sont également accusés de fichage ethnique, une pratique totalement interdite par la loi. Salhia Brakhlia nous en parle dans son Moment de vérité. Jeff Koons a-t-il plagié la marque Naf Naf ou s’en est-il simplement inspiré ? L’artiste a été condamné pour plagiat après avoir utilisé le cochon emblématique de la marque de vêtements pour l’une de ses œuvres. Lilia Hassaine décrypte la polémique dans son Zoom. Azzeddine Ahmed-Chaouch est aux Etats-Unis, où il a suivi les élections et les résultats des midterms. Il a profité de son passage dans le pays pour aller interroger ceux qui y vivent : qu’est-ce que c’est, pour eux, la France ? Il a été leur poser la question pour son « Fast & Chaouch ». Pendant sa semaine « d’itinérance mémorielle », Emmanuel Macron a multiplié les interviews dans la presse. En tout, il aura échangé pendant 3h30 avec les journalistes de la presse régionale, de France 3, d’Europe 1, … Et il terminera ce marathon médiatique par une interview à la chaîne américaine CNN. Julien Bellver nous en parle. Il est le M. Style de Quotidien. Chaque semaine, Marc Beauge nous parle mode, look, fashion faux pas et bons conseils. Cette semaine, dans son Flash Mode, il parle de la signification du Bleuet porté à la boutonnière, du crew des nœuds papillons chez les journalistes, la doudouneultra XXL et le retour de François Fillon.