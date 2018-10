Quotidien, deuxième partie du 9 octobre 2018

Retrouvez l’intégralité du replay de la deuxième partie de Quotidien du 9 octobre. En plateau, Yann Barthès reçoit l’équipe des Grosses Têtes composée de Laurent Ruquier, Chantal Ladesou, Christina Cordula, Christine Ockrent et Caroline Diament (et même Elie Semoun en invité mystère). Après la réintroduction de deux femelles ourses dans les Pyrénées, les éleveurs sont furieux. Malgré l’interdiction, ils ont organisé une « battue d’effarouchement », espérant déloger les ourses et les tuer. Des centaines de balles ont été tirées en quelques heures, sans succès. Paul Larrouturou était là, il a pu rencontrer un éleveur qui a accepté de témoigner pour Quotidien. Depuis plus de 40 ans sur RTL, les Grosses Têtes sont devenues une institution. Ce week-end, Laurent Ruquier qui a repris le flambeau de Philippe Bouvard, présentera sa 873ème émission. Il est sur le plateau de Quotidien ce soir pour en parler, mais il n’est pas venu seul : Christina Cordula, Christine Ockrent, Caroline Diament et Chantal Ladesou l’accompagnent. A tout juste 20 ans, l’anglais Alex O’Connor a déjà signé deux albums, des concerts plein à craquer et révolutionné le petit monde de la pop anglaise. Il est sur la scène de Quotidien avec ses musiciens pour interpréter son titre « Loving is easy ». Dans le Petit Q, Willy Papa nous parle de l’engagement en politique de Taylor Swift, Laurent Macabiès débriefe les matinales du jour dans son Morning Glory et Étienne Carbonnier résume le retour des Bleus à Clairefontaine. Et puisqu’on est mardi, Alison Wheeler nous fait son téléshopping de la semaine.